Maisons rurales des Pierres dorées – Un patrimoine en évolution Val d’Oingt Val d'Oingt Catégories d’évènement: 69620

Val d'Oingt

Maisons rurales des Pierres dorées – Un patrimoine en évolution Val d’Oingt, 25 juin 2022, Val d'Oingt. Maisons rurales des Pierres dorées – Un patrimoine en évolution Bois d’Oingt Ancienne église du Bois d’Oingt Val d’Oingt

2022-06-25 14:00:00 14:00:00 – 2022-06-26 18:00:00 18:00:00 Bois d’Oingt Ancienne église du Bois d’Oingt

Val d’Oingt 69620 Vastes ensembles ou petites fermes, les bâtiments en pierre de pays du Beaujolais des Pierres dorées traversent les siècles en changeant d’usage. +33 4 74 71 66 68 http://associations-beaujolais-pierres-dorees.fr/ Bois d’Oingt Ancienne église du Bois d’Oingt Val d’Oingt

dernière mise à jour : 2022-05-20 par

Détails Catégories d’évènement: 69620, Val d'Oingt Autres Lieu Val d'Oingt Adresse Bois d'Oingt Ancienne église du Bois d'Oingt Ville Val d'Oingt lieuville Bois d'Oingt Ancienne église du Bois d'Oingt Val d'Oingt Departement 69620

Val d'Oingt Val d'Oingt 69620 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/val-doingt/

Maisons rurales des Pierres dorées – Un patrimoine en évolution Val d’Oingt 2022-06-25 was last modified: by Maisons rurales des Pierres dorées – Un patrimoine en évolution Val d’Oingt Val d'Oingt 25 juin 2022 69620 Val d'Oingt

Val d'Oingt 69620