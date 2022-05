Maisons-Laffitte Jazz Festival 2022 Maisons-Laffitte, 17 juin 2022, Maisons-Laffitte.

du vendredi 17 juin au dimanche 26 juin à Maisons-Laffitte

Toute l’équipe du festival est impatiente de vous accueillir pour cette 18e édition ! Le festival saura vous faire voyager dans un univers aux rythmes et influences venus de tous les horizons. Des sonorités cubaines aux résonances modernes et originales, l’atmosphère de Maisons-Laffitte Jazz Festival alliera voix et instruments pour vous faire vivre une expérience inoubliable. Le festival a le plaisir d’accueillir cette année encore des grands noms de la scène française et internationale tels que **Michel Portal et Roberto Negro, le trio M.O.M avec François Moutin, Jowee Omicil et Louis Moutin, Vincent Peirani ainsi que Toni Green**. Les concerts se dérouleront du 17 au 26 juin dans l’Ancienne Eglise, le Camping International et le Parc du Château de Maisons. La programmation du OFF ne sera pas en reste : déambulation musicale sur la Place du Marché, projection cinématographique, Fête de la Musique… Pour découvrir la programmation en détails rendez-vous sur le site internet et les réseaux sociaux de Maisons-Laffitte Jazz Festival !

Pass All Jazz (13 concerts) : 115 € Pass Deuxième Semaine (8 concerts) : 89 € Tarif plein : 25 € / 20 € Tarif réduit : 15 € / 10 € Tarif Abonnés : 20 € / 15 € Gratuit pour les enfants de moins de 12 ans.

2022-06-17T21:00:00 2022-06-17T23:00:00;2022-06-18T19:00:00 2022-06-18T23:00:00;2022-06-19T19:00:00 2022-06-19T23:00:00;2022-06-22T21:00:00 2022-06-22T23:00:00;2022-06-23T21:00:00 2022-06-23T23:00:00;2022-06-24T19:00:00 2022-06-24T23:00:00;2022-06-25T19:00:00 2022-06-25T23:00:00;2022-06-26T19:00:00 2022-06-26T23:00:00