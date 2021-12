Maisons individuelles Vesoul, 22 janvier 2022, Vesoul.

Visite de la maison Kielwasser d’André Maisonnier et du projet de Bernard Quirot à Rosey —————————————————————————————- Maison Kielwasser (A. Maisonnier) et extension d’une maison (BQ+A Quirot/Lenoble) Programme : 9h30 Départ de La Rodia, Besançon 10h30 Visite de la maison Kielwasser, André Maisonnier (1956) rue Championnet à Vesoul Réalisée en 1956 sur les plans de l’architecte André Maisonnier pour Henri Kielwasser, directeur de l’hôtel du Nord à Vesoul. L’architecte utilise ici les principes définis par Le Corbusier : pilotis, plan libre, façade libre, fenêtres en bandeau et toit-terrasse. La maison de plan carré est construite en béton sur pilotis. Fermée partiellement au rez-de-chaussée, elle se déploie ensuite sur deux niveaux. Le rez-de-chaussée contient le hall, les espaces de services et le garage, le premier étage les pièces de séjour et la chambre de parents avec sa salle de bain et au dernier étage, entouré de deux loggias latérales, se trouvent les chambres des enfants avec leurs salles de bain. Les espaces sont distribués par un escalier central et sont articulés par un système d’écrans et de passages. L’architecte dessine également le mobilier et la cheminée. Il réalise aussi, à l’aide d’Henri Kielwasser et de ses enfants des céramiques intégrées dans la maçonnerie, dont une reproduit le Modulor du Corbusier. La villa est inscrite au Label « Patrimoine du XXe siècle » depuis le 29 juin 2004. 12h Déjeuner au restaurant à Vesoul 13h30 Départ de Vesoul pour Rosey 14h Visite extension et réhabilitation maison privée, BQ+A Quirot/Lenoble (2021) chemin de Grandvelle à Rosey . Projet avec un problème modeste où l’extension souhaitée du corps de bâtiment est fortement liée à celle d’un arbre planté par le propriétaire avec son grand-père quand il était enfant, d’une place symbolique et spatiale. 15h30 Départ de Rosey 16h15 Arrivée à Besançon

