Le village d' Etoutteville est rempli de belles maisons et de beaux sites à ne pas manquer. C'est l'occasion idéale de vous faire découvrir ce beau village normand tout en faisant un peu de sport ! La Rando Marchons Ensemble propose de vous accompagner durant une randonnée à travers l'exploration de notre patrimoine. Rendez-vous pour le départ à 14H, à l'Hirondelle (Rue de la mairie).

