du mardi 1 février au samedi 26 février

Les habitats témoignent des cultures du monde. Certains résistent aux séismes, aux bombardements et à l’usure du temps, d’autres sont éphémères… L’exposition met en évidence la diversité des habitats : l’habitat collectif ou individuel, les maisons en bois, en brique ou en béton, les bidonvilles et les luxueuses villas, l’habitat en ville, dans la banlieue, dans la forêt, dans la montagne ou sur l’eau…

Entrée libre

Une expo qui invite au voyage dans les maisons du monde ! Médiathèque de Civaux 4 place de Gomelange Civaux

