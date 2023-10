Sortie loisirs : Sporty Peppers-jeux vidéo sportifs multijoueurs Maisons des Hauts d’Issy Issy-les-Moulineaux, 18 novembre 2023, Issy-les-Moulineaux.

Sortie loisirs : Sporty Peppers-jeux vidéo sportifs multijoueurs Samedi 18 novembre, 15h00 Maisons des Hauts d’Issy Inscription sur Téliss, programme en ligne, tarif en fonction du taux d’effort

Les sorties 11-15 et 15-17 ans, mises en oeuvre par l’associaion CLAVIM, sont des occasions originales pour les jeunes Isséens qui souhaitent sortir entre copains, encadrés par des animateurs. Un moyen ludique de rencontrer d’autres jeunes de son âge, connaître les animateurs qui interviennent sur la ville.

Samedi 18 novembre 2023, sortie Sporty Peppers-jeux vidéo sportifs en après-midi sur réservation

Venez vous affronter dans un univers de jeux vidéo sportifs.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-18T15:00:00+01:00 – 2023-11-18T17:30:00+01:00

CLAVIM Espace loisirs 11/15 ans