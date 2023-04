Animation jeune public : mandibules et compagnie Maisons des forêts d’Orival Orival Catégories d’évènement: Orival

Animation jeune public : mandibules et compagnie Maisons des forêts d’Orival, 17 septembre 2023, Orival. Animation jeune public : mandibules et compagnie Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30 Maisons des forêts d’Orival Durée 1h, 12 enfants max. Lors d’un chantier de fouilles reconstitué venez apprendre les techniques de fouille d’un squelette. Connaître la constitution de notre corps et en savoir plus sur les pratiques funéraires de nos ancètres.

Par l’association Alternative Archéologique Maisons des forêts d’Orival rue du pavillon les essarts 76530 Grand couronne Orival 76530 Les Essarts Seine-Maritime Normandie 0235529320 https://www.metropole-rouen-normandie.fr/programme-danimations https://www.facebook.com/Maisonsdesforets/?locale=fr_FR [{« type »: « email », « value »: « maisons-des-forets@metropole-rouen-normandie.fr »}] Ancienne maison forestière devenue un lieu d’animation dans la Forêt Domaniale de la Londe Rouvray riche de vestiges archéologiques d’époques Gallo-Romaine (opidum et fanum), médiévale (château de la Roche Fouet) et plus moderne (briqueterie et grottes troglodytes) se garer au parking forestier puis entrer dans la forêt le point de rendez-vous est à 10 min à pieds Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

