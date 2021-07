Maisons des 52 et 54 rue Saint-Pierre à Caen Caen, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Caen.

Maisons des 52 et 54 rue Saint-Pierre à Caen 2021-07-03 15:00:00 – 2021-07-03 16:30:00 Château Auditorium du château

Caen Calvados

Conférence de Judicaël de la Soudière-Niault, architecte du patrimoine sur les maisons à pan de bois sculpté au n°52 et 54 rue Saint-Pierre.

Les maisons jumelles figurent parmi les plus belles architectures normandes à pan de bois. La maison du 54 intègre même un exceptionnel décor de gypserie polychrome. Situées dans le centre ancien de Caen, les deux maisons furent construites au début du XVIe siècle pour Michel Mabrey et Jean Du Mont, alors riches marchands échevins.

Après une inscription à l’Inventaire supplémentaire des Monuments historiques, les façades et toitures des deux maisons, miraculeusement épargnées par les bombardements de 1944, ont été classées Monuments historiques en 1946-1947.

Chaque maison se compose d’une structure en pan de bois érigée sur quatre niveaux formant pignon sur rue avec une ferme en débord. Les maisons reçoivent une foisonnante sculpture décorative et figurative composant harmonieusement les vocabulaires gothique et Renaissance. L’ornementation de gypserie du n° 54, formant hourdis, est constituée de motifs géométriques de style gothique.

Une analyse dendrochronologique a montré l’homogénéité et l’authenticité des structures bois et à la contemporanéité des deux constructions : façades, charpentes de toiture et planchers des trois étages des deux maisons témoignent d’une exécution d’un seul jet en 1513. Les maisons ont bénéficié d’une restauration générale en 2017-2018. La restauration des façades, structure et toitures a permis de connaître la mise en œuvre initiale de leurs structures et décors et d’en estimer leur datation, mais aussi de définir les techniques étudiées de nettoyage, de consolidation et de restauration de décors de gypserie et bois aussi exceptionnels que fragiles.

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Cette conférence vous est proposée par la Société des antiquaires de Normandie et l’association des Amis du Musée de Normandie.

