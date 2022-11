L’égalité femmes/hommes, c’est + qu’un jour – MDP Saint-Martory Maisons départementales de proximité – Saint-Martory Saint-Martory Catégories d’évènement: Haute-Garonne

L'égalité femmes/hommes, c'est + qu'un jour – MDP Saint-Martory
Jeudi 8 décembre, 10h00
Maisons départementales de proximité – Saint-Martory

Entrée libre

Expo-film sur les violences conjugales Cassandre et le Minotaure + des ateliers participatifs sur le thème « lutter contre les violences faites aux femmes » Maisons départementales de proximité – Saint-Martory 4 rue du Pont, Saint-Martory Saint-Martory 31360 Haute-Garonne Occitanie

2022-12-08T10:00:00+01:00

2022-12-08T12:30:00+01:00

