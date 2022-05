La fête de Norooz 2020 annulé cause Corona …. Moulin Brûlé Maisons-Alfort 94700 Maisons-Alfort Catégories d’évènement: Maisons-Alfort

C'est quoi Norooz : Nouvel an Iranien histoire: Norooz en anglais dite Norouz en Français est : Norouz (en persan: نوروز nowruz) est la fête traditionnelle des Iraniens qui célèbrent le nouvel an du calendrier persan (premier jour du printemps). La fête est célébrée par certaines communautés le 21 mars et par d'autres le jour de l'équinoxe vernal, dont la date varie entre le 20 et le 22 mars. En français, Norouz est également appelé Nouvel an persan. Le Norouz est inscrit à l'inventaire du patrimoine culturel immatériel en France en 2019.

