En 2015 et 2016, une dizaine d'étudiants du Collège de Maisonneuve sont partis ou ont tenté de partir faire le djihad en Syrie et en Irak. Suite à ces événements troublants, Québec a octroyé à l'établissement une subvention pour mettre en œuvre le projet « Vivre ensemble », favorisant le rapprochement entre les communautés et décourageant la tentation intégriste. C'est dans ce lieu en pleine ébullition que le réalisateur a posé ses caméras : le cégep et ses 45% d'étudiants issus de l'immigration font écho au Québec d'aujourd'hui, écartelé entre le modèle multiculturaliste canadien et le modèle laïc « à la française ». Le temps d'une année scolaire où les jeunes deviennent progressivement des adultes, nous suivons la trajectoire personnelle d'une dizaine d'entre eux, qui s'identifient à l'un ou l'autre des groupes qui forment la mosaïque du collège. Sur réservation en ligne

