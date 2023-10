Cet évènement est passé Bal d’Ouverture de Beaulieu #9 ¡ Hola Mexico ! // V Jing « J’ai 10 ans » // Kumbia Boruka MaisonFolie Beaulieu Lille Catégories d’Évènement: Lille

Nord Bal d’Ouverture de Beaulieu #9 ¡ Hola Mexico ! // V Jing « J’ai 10 ans » // Kumbia Boruka MaisonFolie Beaulieu Lille, 20 septembre 2019, Lille. Bal d’Ouverture de Beaulieu #9 ¡ Hola Mexico ! // V Jing « J’ai 10 ans » // Kumbia Boruka Vendredi 20 septembre 2019, 19h00 MaisonFolie Beaulieu Gratuit sur réservation Pour ses 10 ans, la Maison Folie Beaulieu vous convie à une soirée d’ouverture en 2 parties : 19h00 – V Jing ¡ J’ai 10 ans ! : 10 ans de spectacles et de culture à Beaulieu en images et en sons. Une immersion créée par Projet & – Sébastien Seboyou Leman & Bediane 20h30 – Bal d’Ouverture « Hola Mexico » : concert-bal du célèbre groupe de nueva cumbia Kumbia Boruka ! Venez danser sur les rythmes de la Nueva Cumbia avec LE groupe de référence du genre Kumbia Boruka au son résolument urbain qui mélange cumbia, rock, reggae, cuivres et accordéon en folie… Kumbia Boruka est LE groupe référence de la Nueva Cumbia. Un savant mélange de rythmes où se rencontrent la fraîcheur dansante de l’accordéon, la générosité vibrante du chant, le son rock, la résonance du reggae, le dynamisme des cuivres et une puissante rythmique colorée. Une cumbia au son moderne résolument urbain qui vous entraînera joyeusement dans la danse ! Dès 19h, découvrez Miroir mon beau miroir, reflet de la Maison Folie Beaulieu en contouring réalisé par l’artiste Fabien Swyngedaw et mis en couleurs par les habitants. MaisonFolie Beaulieu 33 place Beaulieu 59160 Lomme Lille 59160 Lomme Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 0320229366 »}, {« type »: « email », « value »: « accueilmaisonfolie@mairie-lomme.fr »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2019-09-20T19:00:00+02:00 – 2019-09-21T00:30:00+02:00

2019-09-20T19:00:00+02:00 – 2019-09-21T00:30:00+02:00 © Jerome PRUNIAUX Détails Catégories d’Évènement: Lille, Nord Autres Lieu MaisonFolie Beaulieu Adresse 33 place Beaulieu 59160 Lomme Ville Lille Departement Nord Lieu Ville MaisonFolie Beaulieu Lille latitude longitude 50.64089;2.991816

MaisonFolie Beaulieu Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/