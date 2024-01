Le café des astucieux – visite de l’unité de transfert de Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey, lundi 4 mars 2024.

Le café des astucieux – visite de l’unité de transfert de Maisoncelles-Pelvey Maisoncelles-Pelvey Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-04 10:30:00

fin : 2024-03-04 11:30:00

Le SEROC vous propose divers ateliers et visites pour vous donner des clés pour réduire vos déchets au quotidien apporter des solutions simples et accessibles pour réduire ses déchets, impulser une autre façon de consommer et un changement de comportement, et permettre les échanges et bonnes pratiques entre habitants.

Aujourd’hui, venez visiter l’unité de transfert de Maisoncelles-Pelvey Que deviennent nos déchets une fois collectés par les bennes d’ordures ménagères ? Comment sont-ils acheminés vers leurs exutoires ? Le temps d’une visite, venez découvrir la logistique qui se cache derrière vos poubelles !

Dès 8 ans, inscription obligatoire.

Unité de transfert du Seroc

Maisoncelles-Pelvey 14310 Calvados Normandie



