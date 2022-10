J’AccuZe à Médan (78) Maison Zola Musée Dreyfus Medan 78, 13 novembre 2022, Médan.

J’AccuZe à Médan (78) Dimanche 13 novembre, 15h00 Maison Zola Musée Dreyfus Medan 78

J’AccuZe à Médan pour la Maison Zola et le Musée Dreyfus

Bonjour !!

Nous sommes très heureux de vous annoncer que le spectacle sera présenté le dimanche 13 novembre prochain au THEATRE de MEDAN (78), sous l’invitation de monsieur PHILIPPE ORIOL, historien et grand spécialiste de l’affaire Dreyfus, directeur du MUSEE DREYFUS à Médan(78) :

J’ACCUZE…! d’après l’affaire Dreyfus

Pendant 12 ans, l’affaire Dreyfus déchira la France entière. Dans cet immense scandale, le plus grand du XIXème siècle, se mêlent complot et affaire d’état, erreurs judiciaires et antisémitisme. Dans ce grand cirque médiatique et politique, la farce fut totale…

Le KRIZO THEATRE propose une version humoristique et masquée de cette affaire sensible. Une approche respectueuse et néanmoins décalée de la grande Histoire, avec un brin de légèreté et d’humour.

3ème PRIX au concours ARTS ET LETTRES DE FRANCE 21.

Soutenu par la DILCRAH (délégation interministérielle à la lutte contre le racisme et l’antisémitisme)

« Présenter cette affaire Dreyfus avec humour, il fallait oser. Krizo théatre l’a fait !

Une grande réussite pour la défense des droits de l’Homme ». Georges Joumas-historien

Texte et mise en scène Christophe Thébault

avec Aimée LEBALLEUR et Christophe THEBAULT

PROCHAINE DATES :

-le 13 novembre MAISON ZOLA / MUSEE DREYFUS à Médan (78)

-le 08 décembre au lycée Ste Croix d’Orléans(45)

-le 12 et 13 janvier 2023 à Ingré(45)

-le 11 avril 2023 à Epinal (88)

-du 20 au 28 mai 2023 à MONTREAL – CANADA

-le 20 juin à Saint Laurent Nouan (41)

-le 21 et 22 octobre 2023 à Amboise (37)

informations : krizotheatre@yahoo.fr / 06.07.22.26.65

site de la compagnie : http://krizotheatre.wix.com/krizo



