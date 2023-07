Visite de l’exposition « Dans l’amitié de Claude Garache » pour les scolaires Maison Zervos Vézelay Catégories d’Évènement: Vézelay

Yonne Visite de l’exposition « Dans l’amitié de Claude Garache » pour les scolaires Maison Zervos Vézelay, 15 septembre 2023, Vézelay. Visite de l’exposition « Dans l’amitié de Claude Garache » pour les scolaires Vendredi 15 septembre, 14h00 Maison Zervos Visite réservée aux scolaires L’exposition « Dans l’amitié de Claude Garache » présente l’œuvre gravée de cet artiste (né en 1931), notamment les livres qu’il a illustrés en collaboration avec des poètes ou écrivains. La visite pour les scolaires sera centrée sur les condtions de fabrication d’une œuvre sur papier. Maison Zervos La Goulotte, 89450 Vezelay Vézelay 89450 La Goulote Yonne Bourgogne-Franche-Comté 03 86 32 36 10 https://www.fondationzervos.com Résidence d’été du couple Christian et Yvonne Zervos. parking à proximité. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

