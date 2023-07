Visite du Musée Immersif Yves Rocher Maison Yves Rocher La Gacilly, 16 septembre 2023, La Gacilly.

Visite du Musée Immersif Yves Rocher 16 et 17 septembre Maison Yves Rocher Billetterie uniquement sur place. Départ de visite toutes les 15 minutes par groupe de 20 personnes maximum.

C’est à La Gacilly, dans le village natal de son fondateur, que Yves Rocher a choisi de vous ouvrir les portes de sa Maison de Marque. Entrez dans les coulisses d’une des plus grandes Marques françaises de cosmétique et laissez-vous guider le temps d’un parcours spectacle multisensoriel époustouflant et unique de 45 minutes : le Musée Immersif Yves Rocher. Une expérience qui vous plongera au cœur de plus de 60 ans d’histoire à travers 5 univers pour le plaisir des petits comme des grands.

Maison Yves Rocher le moulin, le bout du pont, 56200 La Gacilly La Gacilly 56200 La Gacilly Morbihan Bretagne 02 99 08 37 36 https://www.maisonyvesrocher.fr https://binged.it/2KzaLXf Yves Rocher a souhaité dévoiler de l’intérieur ce qui fait d’elle une marque si unique à travers le monde, grâce à un nouvel emblème, la Maison Yves Rocher. A l’image de la Marque, la Maison Yves Rocher s’engage au quotidien pour préserver et valoriser le monde végétal, berceau de la biodiversité.

Résolument tournée vers le plaisir et la découverte, la Maison Yves Rocher accueille les visiteurs dans trois espaces : le Musée Immersif créé en 2017, le restaurant Le Végétarium, où la gourmandise s’exprime avec convivialité au fil des saisons, et la Boutique & Institut où sont proposés les soins et les produits de la Cosmétique Végétale©. de nombreux parkings à proximité. Equipements PMR. sur place : un musée, une boutique, un restaurant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

©Emmanuel Berthier