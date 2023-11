Goûter et Dédicaces Maison Ysalguier Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Haute-Garonne Goûter et Dédicaces Maison Ysalguier Auterive, 22 novembre 2023, Auterive. Goûter et Dédicaces Mercredi 22 novembre, 16h00 Maison Ysalguier Séance dédicace avec deux des auteurs du dernier recueil de nouvelles de L’Indé Panda . Avec des membre de l’asso et autrices Cindy Costes – autrice avec son dernier livre : Mon petit Chat.

Venez nombreux ! Parlez-en aux lecteurs , auteurs et illustrateurs que vous connaissez ! Maison Ysalguier 6 rue Saint-Michel 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-22T16:00:00+01:00 – 2023-11-22T18:30:00+01:00

