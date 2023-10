Exposition Rêver un lieu – Collectif La Disquette Maison Ysalguier Auterive, 8 novembre 2023, Auterive.

Exposition Rêver un lieu – Collectif La Disquette 8 – 30 novembre Maison Ysalguier Entrée libre et gratuite

Avec le soutien de la DRAC, de la CAF et du Pays sud toulousain et sous la direction artistique de l’association PAHLM et de l’école de musique intercommunale EMILA, la Communauté de communes du bassin auterivain a reçu de mars à juin 2023 trois artistes du collectif La Disquette en résidence pour rêver un lieu avec les jeunes du territoire.

Cette exposition donne à voir les réalisations de cette résidence avec le concours de près d’une trentaine de jeunes issus de plusieurs de nos communes.

Venez découvrir leur vision sensible de leur lieu de vie, le bassin auterivain.

Maison Ysalguier 6 rue Saint-Michel 31190 Auterive Auterive 31190 Haute-Garonne Occitanie [{« type »: « phone », « value »: « 06 83 00 10 05 »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-11-08T16:00:00+01:00 – 2023-11-08T18:30:00+01:00

2023-11-30T16:00:00+01:00 – 2023-11-30T18:30:00+01:00

jeunesse art

CCBA – La Disquette