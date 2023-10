Cet évènement est passé Exposition Cyanotype Maison Ysalguier Auterive Catégories d’Évènement: Auterive

Exposition Cyanotype 4 – 22 octobre Maison Ysalguier

Le salon de thé « Chez Craquotte » à Auterive, accueille les oeuvres de Nicolas Nabonne

Le cyanotype vous connaissez !?

Venez découvrir ça en buvant un thé ou mangeant une tarte au citron !

Si vous êtes encore plus curieux, Nicolas Nabonne propose des ateliers tous âges et tous publics à Auterive !

C’est presque de la magie !

2023-10-04 – 2023-10-22

