La maison Ysalguier, sauvée en 2020 grâce aux fonds de la mission Bern et du Conseil départemental, continue sa rénovation. Au printemps 2023, la façade ouest de la cour intérieure, le sol en calade et le vieux puits de l’époque romaine ont été rénovés à leur tour. Venez les découvrir !

La maison Ysalguier est l'une des rares bâtisses de cette époque dont plusieurs pièces n'ont pas été occupées durant des siècles, à l'instar de la « salle du prisonnier » avec ses inscriptions sur les murs, ou celle des consuls avec ses deux grandes belles cheminées… Un temps vraisemblablement arrêté où le passé prend le dessus sur le présent.

C'est en 1361 que la famille Montaut, qui a construit la ville d'Auterive, vend la bâtisse à Bernard Raimond Ysalguier, capitoul de Toulouse et successeur d'une lignée de seigneurs.

C’est en 1361 que la famille Montaut, qui a construit la ville d’Auterive, vend la bâtisse à Bernard Raimond Ysalguier, capitoul de Toulouse et successeur d’une lignée de seigneurs. Dans la France du XIVe siècle, où chaque comté bat sa propre monnaie, les Ysalguier sont changeurs du roi, banquiers en quelque sorte. Ils financent les guerres, et le souverain les rembourse en terres et en bâtiments. Les Ysalguiers accumulent une immense fortune qui, à cause de la peste, des pillages et des mauvaises récoltes, commence à décliner au XVIe siècle. La maison est alors vendue en 1536 à Henri de Navarre, beau-père d’Henri IV, puis passe de mains en mains jusqu’à arriver dans la famille Fines. Cinq siècles plus tard, après un gros orage de grêle ayant abîmé le toit, la bâtisse menace de tomber en ruines. Le projet fut sélectionné par la Mission Bern en 2020 pour des travaux de toiture, charpente et façades extérieures.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T19:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T19:00:00+02:00

©Michelle Fines