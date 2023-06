Sur les traces de Xavier Bernard Maison Xavier Bernard Saint-Sauvant, 17 septembre 2023, Saint-Sauvant.

Sur les traces de Xavier Bernard Dimanche 17 septembre, 10h30, 14h30, 17h00 Maison Xavier Bernard Gratuit. Sur inscription.

Le portrait de Xavier Bernard vous sera présenté par des visites commentées de sa maison.

Retrouvez aussi des lectures par Laure Bonnet le dimanche, uniquement à 10h30, 14 h30 et 17h00.

Maison Xavier Bernard 6 rue du 8 mai 1945, 86600 Saint-Sauvant Saint-Sauvant 86600 Les Molles Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 59 70 20 https://saintsauvant-86.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 49 59 70 20 »}] Né dans une famille nombreuse, fils de très modestes agriculteurs à Saint-Sauvant (Vienne), Xavier Bernard a quitté l’école à l’âge de 9 ans. À l’issue d’un parcours exceptionnel d’autodidacte, dans le domaine du commerce international des semences et l’exploitation de domaines au Maroc, il a fait don de ses domaines pour y installer des écoles d’agriculture :

– à l’État français en 1943, ses terres de la Vienne à Venours, commune de Rouille, devenue le lycée agricole Xavier Bernard ;

– à l’État marocain en 1948, son domaine de Fedala (Mohammedia), devenue l’Institut du Prince Sidi Mohamed.

Mais il fut aussi un des grands responsables agricoles du département de la Vienne où il participa et présida nombre d’organisations professionnelles (Société d’Agriculture de l’arrondissement de Poitiers, Caisse régionale de Crédit Agricole, Caisse régionale des Assurances mutuelles agricoles, Chambre d’agriculture, coopérative agricole).

Un domaine expérimental, toujours propriété de la Fondation, géré et administré par l’I.N.R.A. (station consacrée aux plantes fourragères), a été créé en 1958.

Xavier Bernad, qui n’avait aucun héritier, a dévolu, de son vivant, sa fortune à l’Association des Amis de Xavier Bernard en 1944, devenue Fondation qui porte son nom en 1948, et qui fut reconnu d’utilité publique.

La commune de Saint-Sauvant achète et aménage sa maison dans laquelle est hébergée le musée et la bibliothèque municipale.

À cette occasion, une bourse aux livres est organisée. Parking.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T11:30:00+02:00

2023-09-17T17:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©DR