Visite guidée de la maison Walewska

Dimanche 17 septembre, 14h30, 16h30

Maison Walewska
7 rue de Montmorency 92100 Boulogne-Billancourt

Entrée libre sur réservation

La maison dite « de Marie Walewska », fut louée par Napoléon 1er de 1811 à 1812 pour se ménager une intimité avec se jeune maîtresse. La demeure longtemps oubliée, est inscrite à l'Inventaire des Monuments nationaux en 1986. Intacte extérieurement mais vidée de son contenu, elle conserve néanmoins des signes tangibles de l'aménagement de la riche demeure qu'elle fut.

Métro Boulogne-Jean-Jaurès-Ligne10/Bus123 (Église Notre-Dame)

2023-09-17T14:30:00+02:00 – 2023-09-17T15:30:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

