Exposition : « Victorine retrouve les années 60 ! »
Maison Victorine
Aubigny-sur-Nère

Exposition : « Victorine retrouve les années 60 ! »
16 et 17 septembre
Maison Victorine

Conçue par la commission extra-municipale du Vieil Aubigny, cette exposition retrace l'histoire d'Aubigny dans les années 60, en l'inscrivant dans le contexte général de cette décennie.

Maison Victorine
Square des Dames 18700 Aubigny-sur-Nère
Aubigny-sur-Nère 18700 Cher
Centre-Val de Loire
02 48 81 50 06

La maison Victorine accueille les expositions du Vieil Aubigny. Le Vieil Aubigny a pour vocation de faire vivre l'histoire contemporaine de la commune. La commission, forte de 35 personnes, de tout âge, détermine chaque année un thème de recherche permettant de retracer la vie de notre cité il y a 50 ans, 100 ans…

Ville d'Aubigny-sur-Nère

