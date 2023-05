Escape game « L’apothicaire » Maison Victor Hugo Besançon Escape game « L’apothicaire » Maison Victor Hugo, 13 mai 2023, Besançon. Escape game « L’apothicaire » Samedi 13 mai, 18h00 Maison Victor Hugo Entrée gratuite, nombre limité par séances Le saviez-vous ? La maison où est née Victor Hugo à Besançon a été construite en 1761 pour l’apothicaire Joseph Baratte. Pour la 19e édition de la Nuit des Musées, replongez dans l’ambiance d’une pharmacie du XVIIIe siècle et retrouvez tous les ingrédients nécessaires pour sauver l’apothicaire d’une mort certaine… Escape game éphémère conçu par le Pacte des Geôliers, à partir de 10 ans.

Durée : 20 min

Gratuit sur inscription (5 joueurs par partie) à 18h, 18h30, 19h, 19h30, 20h, 20h30, 21h, 21h30 Maison Victor Hugo 140 Grande Rue 25000 BESANCON Besançon 25000 Citadelle Doubs Bourgogne-Franche-Comté [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/nuit-des-musees-escape-game-lapothicaire »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 ©Jean-Charles SEXE, Ville de Besançon Détails Autres Lieu Maison Victor Hugo Adresse 140 Grande Rue 25000 BESANCON Ville Besançon Departement Doubs Age min 10 Age max 99 Lieu Ville Maison Victor Hugo Besançon

Maison Victor Hugo Besançon Doubs https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/besancon/

Escape game « L’apothicaire » Maison Victor Hugo 2023-05-13 was last modified: by Escape game « L’apothicaire » Maison Victor Hugo Maison Victor Hugo 13 mai 2023

Besançon Doubs