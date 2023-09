Porte ouverte Maison Victoire Maison victoire Pointe-à-Pitre Catégories d’Évènement: Guadeloupe

Porte ouverte Maison Victoire

Lors de l'inscription obligatoire, les horaires pour la visite commentée vous seront communiqués.

Au cœur de centre historique, la Maison Victoire cultive le charme des immeubles des années 30. Une hauteur sous plafond vertigineuse accueille un magnifique lustre qui éclaire les détails architecturaux remarquables. L'escalier en terrazzo, le sol et un pan de mur d'origine …, ancrent cette bâtisse transformée en Hôtel, dans l'art de vivre créole.

24, rue Barbès
Pointe-à-Pitre, Guadeloupe 97110
0691246411
https://www.maisonvictoirepap.com/

Dates: 13 – 15 octobre 2023

Une hauteur sous plafond vertigineuse fichée d’un magnifique lustre qui éclaire les détails architecturaux remarquables. L’escalier en terrazzo, le sol et un pan de mur d’origine…, ancrent cette bâtisse, transformée en hôtel moderne, dans l’art de vivre créole. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

