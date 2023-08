Partez à la découverte de l’ancien Saint-Cosme Maison Vagneur Chalon-sur-Saône Catégories d’Évènement: CHALON SUR SAONE

Saône-et-Loire Partez à la découverte de l’ancien Saint-Cosme Maison Vagneur Chalon-sur-Saône, 16 septembre 2023, Chalon-sur-Saône. Partez à la découverte de l’ancien Saint-Cosme Samedi 16 septembre, 10h00 Maison Vagneur Entrée libre À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, suivez un parcours-découverte de l’ancien Saint-Cosme à travers une exposition-jeu et des vues d’époque réalisés par des habitants. Venez rencontrer les membres du conseil de quartier Saint-Cosme ainsi que d’anciens habitants. Maison Vagneur 1 avenue Victor Hugo, 71100 Chalon-sur-Saône Chalon-sur-Saône 71100 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© Ville de Chalon-sur-Saône

