Ateliers de calligraphie japonaise – Mars 2024 Maison un air de thé Bordeaux, 8 mars 2024, Bordeaux.

Ateliers de calligraphie japonaise – Mars 2024 8 et 22 mars 2024 Maison un air de thé Tarif : 30 euros par personne, réservation en ligne sur unairdethe.com ou en boutique.

Keiko vous accompagne dans la réalisation de votre calligraphie japonaise.

L’harmonie et l’élégance des lignes créent non seulement le plaisir esthétique mais aussi un transfert de sagesse millénaire. Les figures dessinées sont des idéogrammes, empreints de sens, poétiques ou philosophiques qui apportent un calme intérieur. On peut ressentir un mieux être et une sérénité de corps et d’esprit. Le bénéfice est immédiat et se prolonge en dehors des cours, en plus de votre réalisation à emporter !

Maison un air de thé 33 rue Buhan 33000 bordeaux Bordeaux 33000 Triangle d'Or Gironde Nouvelle-Aquitaine 0556067581 https://unairdethe.com https://www.instagram.com/unairdethe/ Boire un thé c'est un voyage… ! Notre Maison de thé vous invite à suivre avec nous la route du thé. Chaque jour, depuis 12 ans, nous sourçons les meilleurs thés, aux origines lointaines et aux saveurs authentiques. Découvrez notre boutique et école du thé 33 rue Buhan à Bordeaux et aussi notre boutique de thé en ligne et laissez-vous tenter par nos thés Grands crus, nos thés parfumés et nos tisanes pour le plaisir de vos tasses… A l'angle de la rue Buhan et de la rue Teulère à Bordeaux.

