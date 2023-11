Exposition de peintures et calligraphies japonaises de l’artiste Shoko Sakabe Maison un air de thé Bordeaux, 24 novembre 2023, Bordeaux.

Exposition de peintures et calligraphies japonaises de l’artiste Shoko Sakabe Vendredi 24 novembre, 18h30 Maison un air de thé Entrée libre

Arrivée en France en 2001, Shoko Sakabe, n’a de cesse de travailler et de développer son art et la technique de la peinture à l’encre de Chine. Pour elle, des dessins qui ne nécessitent pas de traduction sont un véritable langage pour mieux exprimer son monde.

Elle explique que son concept Nyanga est un mot-valise créé à partir des mots suivants :

Nanga, le courant de peinture japonais inspiré de la peinture traditionnelle chinoise dite « peinture des Lettrés ».

+

Manga, la bande dessinée japonaise

+

Nyan, le miaulement du chat ! Autrement dit Miaou !

Avec son imagination et une touche d’humour, des chats deviennent les personnages Nyanga. Quand elle était petite, elle aimait lire des Mangas comme tout le monde avec une petite préférence pour les Yon Koma manga, des bandes dessinées à quatre cases. Ainsi elle crée des Yon Koma Nyanga.

Simples, épurés et Kawaii, voici son style !

