Camp – Jeunes – Théâtre Maison-Théâtre de Machy Chasselay, 13 août 2023, Chasselay.

Camp – Jeunes – Théâtre 13 – 27 août Maison-Théâtre de Machy

Camp – théâtre – jeunes

14 à 18 ans.

Du 13 au 27 août 2023.

Ce stage s’adresse aux jeunes pour qui le théâtre n’est

pas seulement un “divertissement” mais une nécessité, un

désir profond. Qu’il soit débutant ou non, plus loin que la

peur, chacun est appelé à donner le meilleur de lui même.

Bienveillance, exigence, confiance… tels sont les maîtres

mots de ce camp.

UNE AVENTURE DE CRÉATION !

Cette année les jeunes vont participer à la création d’un spectacle à partir d’une adaptation de l’oeuvre de Victor Hugo « LES MISERABLES »

• Vivre une vie de troupe pendant 15 jours dans un environnement

porteur et paisible en pleine nature.

• S’initier ou approfondir le langage théâtral et Chorégraphique : la présence,l’émotion, le corps, l’autre, les autres.

• Entrer dans le travail de création: mise en scène, interprétation,

compréhension d’un texte.

• Faire l’expérience du risque et du dépassement dans une

représentation publique.

Maison-Théâtre de Machy 1044, chemin de Machy Chasselay 69380 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « Maison.theatre@lapremiereseconde.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://WWW.lapremiereseconde.fr »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-08-13T15:00:00+02:00 – 2023-08-13T23:00:00+02:00

2023-08-27T13:00:00+02:00 – 2023-08-27T15:00:00+02:00

théâtre jeunes