Les mystères de fabrication des indiennes Maison Tavel Genève Catégorie d’Évènement: Genève Les mystères de fabrication des indiennes Maison Tavel Genève, 10 janvier 2024, Genève. Les mystères de fabrication des indiennes Mercredi 10 janvier 2024, 15h00 Maison Tavel Prix libre Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00

Fin : 2024-01-10T15:00:00+01:00 – 2024-01-10T16:00:00+01:00 Explorez le mystère captivant de la création des indiennes, des tissus en coton qui semblent provenir de contrées lointaines par de longs voyages en bateau, mais qui sont pourtant fabriqués ici, à Genève. Plongez dans une aventure passionnante pour percer les secrets de ces tissus dorés du XVIe au XVIIIe siècle et imaginez des motifs à créer sur des tampons. Rejoignez-nous pour un voyage amusant où vous découvrirez les mystères cachés derrière ces tissus si précieux.

Pour les enfants dès 6 ans, accompagnés d'un.e adulte Maison Tavel Rue du Puits-Saint-Pierre 6, 1204 Genève Genève 1204 +41 22 418 37 00

