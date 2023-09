Conversations Carbone : « comment faire face au changement climatique sans devenir dingue! » maison Taraud Le Bourg, 16 octobre 2023, Le Bourg.

Les ateliers Conversations Carbone auront lieu sur la commune d’Amilly les 16 et 30 octobre, les 13 et 27 novembre, le 11 décembre ainsi que le 12 février. D’une durée de 2 heures, entre 14h30 et 16h30, ils seront animés par CHEMIN Aurélia, membre de l’association PERSEE3C et CHANDELIER Amandine, animatrice du Projet Alimentaire du PETR Gâtinais montargois.

Toute personne majeure peut participer à ces ateliers à condition d’être disponible sur ces 6 dates.

En effet, les Conversations Carbone utilise une méthode alliant dimension humaine et technique afin d’aborder la transition écologique et sociétale, d’un point de vue individuel. La participation à ces ateliers ne requiert pas d’obligation de résultat, l’objectif pour chaque participant est de faire son chemin quant à la réduction de son empreinte carbone, de la prise de connaissance à la mise en œuvre (ou non). De ce fait, il est important de suivre les 6 ateliers portant sur diverses thématiques : empreinte carbone, logement, transport, alimentation et consommation.

Le leitmotiv de la démarche est : Comment faire face au défi climatique sans devenir dingue et en se faisant plaisir ?

Voici le lien d’inscription : https://forms.office.com/r/24NwYFuACL

Pour plus d’informations :

page Facebook

www.conversations-carbone.fr

maison Taraud 10 place de la Paix Amilly 45200 Le Bourg 45200 Loiret Centre-Val de Loire

