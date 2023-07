Histoire de la forteresse Maison Talleyrand Périgord Grignols, 27 août 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

L’aventure de la châtellenie des Comtes de Grignols : projection en 3D de l’évolution du “castrum » (lieu fortifié) et visite du site de la Maison Talleyrand Périgord (“chantier école” restauration) : découvertes archéologiques, restauration du rempart médiéval.

17h, sur inscription..

2023-08-27 fin : 2023-08-27 . .

Maison Talleyrand Périgord Rue Talleyrand Périgord

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The adventure of the castellany of the Counts of Grignols: 3D projection of the evolution of the ?castrum? (fortified site) and visit to the Maison Talleyrand Périgord site (?chantier école? restoration): archaeological discoveries, restoration of the medieval rampart.

5pm, registration required.

La aventura de la castellanía de los condes de Grignols: proyección en 3D de la evolución del « castrum » (recinto fortificado) y visita al emplazamiento de la Maison Talleyrand Périgord (restauración del « chantier école »): descubrimientos arqueológicos, restauración de la muralla medieval.

17:00 h, inscripción obligatoria.

Das Abenteuer der Burg der Grafen von Grignols: 3D-Projektion der Entwicklung des « Castrum » (befestigter Ort) und Besichtigung der Baustelle des Maison Talleyrand Périgord (« Baustelle Schule »): archäologische Entdeckungen, Restaurierung der mittelalterlichen Stadtmauer.

17 Uhr, nach Anmeldung.

Mise à jour le 2023-06-19 par Vallée de l’Isle