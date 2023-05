Histoire du Castrum de Grignols Maison Talleyrand Périgord, 3 juin 2023, Grignols.

Grignols,Dordogne

15h-17h30 : projection en 3D de la création du castrum (groupes 20 personnes).

14h-20h : Buffet-bar et animations permanentes, musique, démonstration de combat médiéval, stands.

17h30 : conférence.

2023-06-03 à ; fin : 2023-06-03 20:00:00. .

Maison Talleyrand Périgord Rue Talleyrand Périgord

Grignols 24110 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



3pm-5:30pm: 3D projection of the creation of the castrum (groups 20 people).

14h-20h : Buffet-bar and permanent animations, music, medieval combat demonstration, stands.

5:30 pm : conference

15.00-17.30 h: proyección en 3D de la creación del castrum (grupos de 20 personas).

14.00-20.00 h: buffet-bar y animación permanente, música, demostración de combate medieval, stands.

17.30 h: conferencia

15.00-17.30 Uhr: 3D-Projektion der Entstehung des Castrums (Gruppen 20 Personen).

14.00-20.00 Uhr: Buffet-Bar und ständige Animationen, Musik, Vorführung mittelalterlicher Kämpfe, Stände.

17.30 Uhr: Vortrag

Mise à jour le 2023-05-23 par Vallée de l’Isle