Maison sur la Ruine – Découvrez le lauréat du Prix National de la Construction Bois 2022 catégorie Maison Individuelle Maison sur la Ruine, 15 octobre 2022, Fontans.

Gratuit. Sur inscription.

Journées nationales de l’architecture

Maison sur la Ruine Bourg, 48700 Fontans Fontans 48700 Lozère Occitanie

Érigée au cœur de La Margeride, à 1500 mètres d’altitude, contiguë aux habitations de village et voisine d’une église classée monument historique, « la maison sur la ruine » reprend les archétypes de l’écriture architecturale locale : volume et géométrie simples et compacts, toiture à deux versants à fortes pentes.

Posée sur un socle de granit et unie à une base en béton partiellement enterrée, elle garde la trace de la demeure paysanne qu’elle remplace. Tout en renforçant le front bâti existant, les matériaux utilisés jouent le contraste. En structure comme en bardage, le bois de sapin remplace le ciment et la pierre et la maison est enveloppée d’un parement ouvert qui lui confère une légèreté absente des bâtiments traditionnels.

À l’intérieur, planchers, rampants, sols, escaliers et alcôves sont revêtus de panneaux de bouleau. Quant aux isolants renforcés en laine de bois, ils assurent un confort thermique performant été comme hiver, secondés en saison froide par un poêle à granulés de bois et par un appoint électrique. Symbole d’une réalisation inscrite dans une « écologie relationnelle », le toit terrasse est végétalisé avec des plantes de moyenne montagne.

Surface : 139 m²

Coût total HT (hors foncier, hors VRD, hors honoraires) : 391 500 €

En savoir plus sur la réalisation : https://www.panoramabois.fr/projets/7111

En savoir plus sur le Prix National de la Construction Bois : https://www.prixnational-boisconstruction.org/



©Jean-Marc Priam