Découverte du lauréat 2023 du Prix National de la Construction Bois – catégorie Maison Individuelle.

La maison est destinée à s’ouvrir sur les dunes et la mer, tout en se protégeant des vents parfois puissants des côtes de la Manche. Elle est conçue comme une enveloppe unique de bois noir ouverte différemment selon l’orientation de ses façades. Elle est réalisée selon les principes de l’architecture bio-climatique, ventilée naturellement et chauffée en solaire passif, pouvant être relayé par un poêle à bois. La partie extérieure est elle décomposée en deux espaces : un jardin luxuriant et exotique d’un côté et une terrasse en bois de l’autre.

Arba (75)

2023-10-13T17:00:00+02:00 – 2023-10-13T18:00:00+02:00

