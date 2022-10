Maison Sport Santé Gymnase Curial Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Maison Sport Santé Gymnase Curial, 15 octobre 2022, Paris. Le samedi 15 octobre 2022

de 13h30 à 17h00

. gratuit

La Maison sport santé Curial (19e) propose des séances de pratique sportive adaptée pour les Parisiens disposant d’une prescription médicale. Venez participer à la journée découverte du 15 octobre 2022. Vous souhaitez vous mettre au sport ou chercher à pratiquer une activité physique mais vous hésitez ? La Maison Sport Santé vous reçoit, évalue vos besoins avec vous et vous propose une activité physique adaptée à votre situation. Elle est ouverte à toutes et tous et son service est entièrement gratuit. Au programme : ◆ Un parcours d’évaluationpour tester vos capacités physiques. ◆ Un village Santé, des animations et des rencontres avec les associations. ◆ La découverte d’activités physiques adaptées : 14h, 15h10 : marche nordique 14h30, 15h40, 16h15 : remise en forme et préparation physique générale Gymnase Curial 84 rue Curial 75019 Paris Contact :

