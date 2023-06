Présentation de l’histoire et de la restauration de la maison Sévigné Maison Sévigné Bourbon-Lancy, 16 septembre 2023, Bourbon-Lancy.

La maison Sévigné, anciennement « Hôtel des poux volants », vient de bénéficier d’une grande campagne de restauration.

Chaque réunion de chantier ainsi que les recherches dans les archives nationales, départementales, locales et familliales et l’analyse par dendrochronologie, ont permis d’en apprendre un peu plus sur son histoire.

Ce sont les résultats de ces découvertes que nous allons partager avec vous tout en admirant son architecture remarquable.

Maison Sévigné 3 rue de l’Horloge, 71140 Bourbon-Lancy Bourbon-Lancy 71140 Quartier médiéval Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 06 73 80 23 49 https://maisonsévigné-bourgogne.fr/histoire/ https://www.youtube.com/watch?v=XkJIiovqdQU Monument phare de la ville, cette maison de rue du XVe siècle accueillit certainement des hôtes de prestige avec son échoppe attenante. À encorbellement avec des colombages ouvragés, construite en fonction de la pente et de l’angle de la rue, elle a une architecture totalement atypique qui la rend unique. Depuis son classement aux Monuments historiques en 1921, elle a bénéficié de restaurations régulières. Elle vient cependant, de 2019 à 2022, d’être consolidée et mise hors d’eau à l’aide d’une restauration durable, grâce à l’utilisation de matériaux nobles, avec le soutien de la Mission Bern (Loto du patrimoine 2018) et de nombreux mécènes. Depuis, elle accueille des voyageurs dans sa chambre d’hôtes « Il était une fois », qui ont le privilège de découvrir son histoire, partagée avec un plus large public lors des Journées du patrimoine. La maison est située dans une rue piétonne. Parking place de la Mairie, place de l’Église ou avenue de la République, à l’entrée du parc Puzenat.

2023-09-16T15:30:00+02:00 – 2023-09-16T16:30:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

© Adrien Segond Charpentier