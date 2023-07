Visite guidée de la propriété Senghor Maison Senghor – Verson Verson, 16 septembre 2023, Verson.

La ville de Verson, en partenariat avec l’association Présence Senghor à Verson, ouvre les portes de la propriété de Léopold Sédar Senghor et de son épouse Colette. La visite commentée se termine dans le grand parc où le couple avait l’habitude de se promener.

Cette maison de maître située date du XIXe siècle .

Elle appartenait à la femme de Léopold Sédar Senghor, Colette Hubert, qu’il épouse en second mariage le 18 octobre 1956.

En 1960, il devient Président du Sénégal. Néanmoins, le couple prend l’habitude de venir passer ses vacances d’été à Verson dans la maison de famille.

En 1980, Senghor quitte la présidence du Sénégal et s’installe définitivement en France.

A sa retraite, il partage son temps entre Paris et Verson. Rapidement le calme de la campagne normande l’emporte et il quitte de plus en plus rarement Verson où il trouve l’inspiration et y écrit de nombreux poèmes. En 1995, Léopold Sédar Senghor inaugure l’Espace Senghor.

La ville de Verson veille toujours a véhiculer les valeurs chères au poète-président : le dialogue des cultures, la civilisation de l’Universel, la francophonie… notamment dans sa programmation culturelle.

Léopols Sedar Senghor meurt à Verson le 20 décembre 2001.

Son épouse Colette, décède le 18 novembre 2019 à son domicile de Verson. Elle est inhumée à DAKAR aux côtés de son époux et de son fils.

