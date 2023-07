Démonstration : l’African Book Truck dans le parc de la propriété Maison Senghor – Verson Verson, 16 septembre 2023, Verson.

Démonstration : l’African Book Truck dans le parc de la propriété 16 et 17 septembre Maison Senghor – Verson

L’African Book Truck 100% Afrique / 100% Connecté / 100% Nomade

Bibliothèque / Librairie / Ateliers

Ce camion peint aux couleurs des cars rapides sénégalais présente la richesse culturelle de ce continent. A chaque arrêt de l’African Book Truck, les nécessaires échanges ouvrent la voie à toutes ces découvertes: L’Afrique écrit, l’Afrique édite, l’Afrique crée. Un camion donc, facteur et messager, un camion pour transporter les mots et les idées, un camion pour accueillir, rencontrer et échanger. Dans le parc de la Maison Senghor, un rendez vous festif autour des ouvrages “Made in Africa”!

Cette maison de maître située date du XIXe siècle .

Elle appartenait à la femme de Léopold Sédar Senghor, Colette Hubert, qu’il épouse en second mariage le 18 octobre 1956.

En 1960, il devient Président du Sénégal. Néanmoins, le couple prend l’habitude de venir passer ses vacances d’été à Verson dans la maison de famille.

En 1980, Senghor quitte la présidence du Sénégal et s’installe définitivement en France.

A sa retraite, il partage son temps entre Paris et Verson. Rapidement le calme de la campagne normande l’emporte et il quitte de plus en plus rarement Verson où il trouve l’inspiration et y écrit de nombreux poèmes. En 1995, Léopold Sédar Senghor inaugure l’Espace Senghor.

La ville de Verson veille toujours a véhiculer les valeurs chères au poète-président : le dialogue des cultures, la civilisation de l’Universel, la francophonie… notamment dans sa programmation culturelle.

Léopols Sedar Senghor meurt à Verson le 20 décembre 2001.

Son épouse Colette, décède le 18 novembre 2019 à son domicile de Verson. Elle est inhumée à DAKAR aux côtés de son époux et de son fils.

African Book Truck