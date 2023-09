Visite d’un immeuble bourgeois pointois du XIXe siècle Maison Samuel Pointe-à-Pitre, 14 octobre 2023, Pointe-à-Pitre.

La Maison SAMUEL magnifique demeure créole,située au 34, rue Peynier.

Son architecture en fait une bâtisse intéressante sur le plan patrimonial.

Poussez ses portes pour découvrir l’archétype de l’immeuble bourgeois pointois du XIXe siècle.

Maison Samuel pointe à pitre Pointe-à-Pitre 97110 Centre-Ville Guadeloupe 34, rue Peynier

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-14T16:00:00+02:00 – 2023-10-14T22:00:00+02:00

2023-10-15T16:00:00+02:00 – 2023-10-15T19:00:00+02:00

Ville de Pointe-à-Pitre