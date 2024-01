Vernissage « Le surgissement du bleu » Maison Salvan Labège, 3 février 2024, Labège.

Vernissage « Le surgissement du bleu » Vernissage de l’exposition « Le surgissement du bleu » de l’artiste Armelle Caron en résidence à la Maison Salvan. Samedi 3 février, 17h00 Maison Salvan Gratuit – Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-02-03T17:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

Fin : 2024-02-03T17:00:00+01:00 – 2024-02-03T19:00:00+01:00

L’exposition à la Maison Salvan témoignera de la rencontre de l’artiste avec de nouveaux savoir-faire liés à la tapisserie : la teinture, le tissage. Elle reposera sur des expérimentations mêlant vidéos et dessins muraux, des voies nouvelles pour l’artiste.

Exposition du 3 février au 23 mars.

Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 24 86 55 http://www.maison-salvan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 86 55 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.salvan@ville-labege.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-salvan.fr »}] Résidence d’artsite & Centre d’art contemporain Entrée libre.

Labège Maison Salvan

Armelle Caron