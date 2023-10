Rencontre & atelier avec Elouen Bernard Maison Salvan Labège, 3 novembre 2023, Labège.

Rencontre et atelier avec Elouen Bernard, artiste invitée à intervenir dans le cadre de l’exposition « Civil Hope (l’eau qui fend la pierre avec l’herbe) » de David Ryan. Elle proposera des pièces réalisées à partir de tressage de végétaux. Cette rencontre – sous la forme d’un atelier – est l’occasion de découvrir l’univers et la pratique de cette jeune artiste diplômée en 2021 de l’École Européenne Supérieure d’Art de Bretagne, France, Brest.

Maison Salvan 1 rue de l'Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Résidence d'artsite & Centre d'art contemporain Entrée libre.

2023-11-03T13:00:00+01:00 – 2023-11-03T17:00:00+01:00

Maison Salvan Atelier

Portrait de l’artiste Elouen Bernard © Mosquito Coast Factory