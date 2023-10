Exposition « CIVIL HOPE (l’eau qui fend la pierre avec l’herbe – Acte 1) » de David Ryan Maison Salvan Labège, 18 octobre 2023, Labège.

Exposition « CIVIL HOPE (l’eau qui fend la pierre avec l’herbe – Acte 1) » de David Ryan 18 octobre – 15 décembre Maison Salvan Gratuit – entrée libre

L’exposition de David Ryan repose sur un corpus vaste et impressionnant de plusieurs centaines de dessins envisagés spécifiquement pour cette exposition ainsi que sur la proposition faite à trois jeunes artistes d’apporter leur contribution sous la forme d’installations et de pièces musicales. L’ensemble proliférant associe de multiples récits intimes à d’autres attachés à l’histoire de l’Irlande du Nord.

Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 24 86 55 http://www.maison-salvan.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 24 86 55 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.salvan@ville-labege.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://www.maison-salvan.fr »}] Résidence d’artsite & Centre d’art contemporain Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-10-18T14:00:00+02:00 – 2023-10-18T18:00:00+02:00

2023-12-15T14:00:00+01:00 – 2023-12-15T18:00:00+01:00

art exposition

David Ryan