Ouverture de la saison 2023-24 à la Maison Salvan Vendredi 29 septembre, 19h00 Maison Salvan Tout public – Gratuit

Programme riche et touffu pour cette soirée qui inaugure la nouvelle saison artistique : Clara Denidet et Socheata Aing ouvrent leurs ateliers installés temporairement à la Maison Salvan et partagent leurs créations en cours ; Christophe Clottes propose une performance sonore en faisant chanter des pierres ; projection de divers films courts documentant les pratiques artistiques de différents artistes produits par la Maison Salvan, le Frac Occitanie Montpellier et Documents d’Artistes Nouvelle-Aquitaine.

Maison Salvan 1 rue de l'Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie Résidence d'artsite & Centre d'art contemporain Entrée libre.

