Les Labègeois exposent à la Maison Salvan – édition 2023 Maison Salvan Labège, 10 septembre 2023, Labège.

Les Labègeois exposent à la Maison Salvan – édition 2023 Dimanche 10 septembre, 14h00 Maison Salvan tout public – gratuit

De retour pour cette édition 2023, qui se tiendra cette année en parallèle de la fête des associations. La Maison Salvan, centre d’art contemporain de Labège, met à disposition ses murs le temps d’un week-end aux artiste labègeois afin d’exposer leurs travaux et de leur donner la possibilité d’échanger et de se rencontrer. Que vous soyez un artiste accompli ou même amateur, n’hésitez pas à venir nous montrer votre talent !

Pour exposer vos œuvres, contacter Paul de Sorbier.

Maison Salvan 1 rue de l’Ancien Château, Labège Labège 31670 Haute-Garonne Occitanie 05 62 24 86 55 http://www.maison-salvan.fr [{« type »: « email », « value »: « psorbier@ville-labege.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 06 70 31 23 11 »}, {« type »: « email », « value »: « maison.salvan@ville-labege.fr »}] Résidence d’artsite & Centre d’art contemporain Entrée libre.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

2023-09-10T14:00:00+02:00 – 2023-09-10T18:00:00+02:00

Labège Maison Salvan

Mairie de Labège