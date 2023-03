Visite guidée de la Maison Saint-Yves Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Saint-Brieuc Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Brieuc

Visite guidée de la Maison Saint-Yves Maison Saint-Yves, 18 avril 2023, Saint-Brieuc Saint-Brieuc. Visite guidée de la Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Côtes dArmor Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut

2023-04-18 – 2023-04-18

Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut

Saint-Brieuc

Côtes dArmor Saint-Brieuc . Visite guidée de la Maison Saint-Yves, avec sa chapelle Art déco, ses mosaïques d’Odorico, ses oeuvres de Xavier de Langlais. maisonsaintyves@diocese22.fr +33 2 96 68 13 40 https://saintbrieuc-treguier.catholique.fr/maison-saint-yves/ Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

dernière mise à jour : 2023-03-15 par

Détails Catégories d’Évènement: Côtes-d'Armor, Saint-Brieuc Autres Lieu Saint-Brieuc Adresse Saint-Brieuc Côtes dArmor Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Ville Saint-Brieuc Saint-Brieuc Departement Côtes dArmor Tarif Lieu Ville Maison Saint-Yves 81 Rue Mathurin Méheut Saint-Brieuc

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes dArmor https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brieuc saint-brieuc/

Visite guidée de la Maison Saint-Yves Maison Saint-Yves 2023-04-18 was last modified: by Visite guidée de la Maison Saint-Yves Maison Saint-Yves Saint-Brieuc 18 avril 2023 81 Rue Mathurin Méheut Maison Saint-Yves Saint-Brieuc Côtes d'Armor Côtes-d’Armor Maison Saint-Yves Saint-Brieuc saint-brieuc

Saint-Brieuc Saint-Brieuc Côtes dArmor