Atelier de présentation des archives diocésaines de Saint-Brieuc Maison Saint-Yves Saint-Brieuc, 17 septembre 2023, Saint-Brieuc.

Atelier de présentation de documents anciens du service des archives du diocèse de Saint-Brieuc.

L'ancien Grand séminaire de Saint-Brieuc est devenu depuis juillet 2017, la Maison Saint-Yves. Elle regroupe la maison du diocèse, l'évêché, la médiathèque et la radio RCF.

Ce grand bâtiment de l’architecte Georges-Robert Lefort abrite une chapelle consacrée en 1929, qui est le joyau de l’édifice par son style Art déco, ce qui a justifié son inscription à l’Inventaire des monuments historiques en 1995.

Parmi les richesses de la chapelle, figurent des mosaïques réalisées par Isidore Odorico.

Dans le cloître et la crypte, on retrouve des toiles de Xavier de Langlais, artiste peintre du courant artistique breton Ar Seiz Breur. Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-17T10:30:00+02:00 – 2023-09-17T12:00:00+02:00

AD Saint-Brieuc