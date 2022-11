Semaines de la parentalité : rencontre autour de l’école inclusive et exposition sur les handicaps Maison Saint-Vincent Orléans Catégories d’évènement: Loiret

Orléans

Semaines de la parentalité : rencontre autour de l’école inclusive et exposition sur les handicaps Maison Saint-Vincent, 16 novembre 2022, Orléans. Semaines de la parentalité : rencontre autour de l’école inclusive et exposition sur les handicaps Mercredi 16 novembre, 09h00 Maison Saint-Vincent

entrée libre

Pour tous : exposition sur les handicaps, ateliers et rencontre autour de l’école inclusive avec des acteurs de terrain. handicap moteur mi Maison Saint-Vincent 51 boulevard Aristide Briand 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dans le cadre des Semaines de la parentalité organisées par la CAF, l’Association des parents d’élèves de l’enseignement libre (APEL du Loiret) propose

une rencontre autour de l’école inclusive

le mercredi 16 novembre de 9h à 18h

à la Maison Saint-Vincent, 51 boulevard Aristide Briand à Orléans. Au programme : exposition interactive « Ya Fouei » sur les différentes formes de handicaps, ateliers ludiques, conseils pratiques (comment monter un dossier MDPH…) et échanges avec des personnes ressources.

François Caplan, Président de l’APEL45 : « Les défis actuels de l’école inclusive sont nombreux. Cette journée a pour objectif de faciliter la compréhension mutuelle et favoriser les échanges ».

Cette journée est destinée à tous les parents, grands-parents, enfants ou jeunes intéressés par cette question du handicap et de l’intégration à l’école, qu’ils soient concernés pour eux-mêmes ou des camarades de classe.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-11-16T09:00:00+01:00

2022-11-16T18:00:00+01:00 Ya Foueï

