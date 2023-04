Fête paroissiale à l’Haÿ-les-Roses Maison Saint-Vincent L'Haÿ-les-Roses Catégories d’Évènement: L'HAŸ-LES-ROSES

Val-de-Marne Fête paroissiale à l’Haÿ-les-Roses Maison Saint-Vincent, 14 mai 2023, L'Haÿ-les-Roses. Fête paroissiale à l’Haÿ-les-Roses Dimanche 14 mai, 12h30 Maison Saint-Vincent Découvrez le programme et réservez vite votre place.

Nous vous attendons nombreux ! Maison Saint-Vincent 34, rue des Tournelles 94246 L’Hay-les-Roses L’Haÿ-les-Roses 94240 Val-de-Marne Île-de-France [{« link »: « https://notredamedubonconseil.fr/Reservez-votre-place-pour-la-fete.html »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-14T12:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00

2023-05-14T12:30:00+02:00 – 2023-05-14T18:00:00+02:00 à la une Détails Catégories d’Évènement: L'HAŸ-LES-ROSES, Val-de-Marne Autres Lieu Maison Saint-Vincent Adresse 34, rue des Tournelles 94246 L'Hay-les-Roses Ville L'Haÿ-les-Roses Departement Val-de-Marne Lieu Ville Maison Saint-Vincent L'Haÿ-les-Roses

Maison Saint-Vincent L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'hay-les-roses/

Fête paroissiale à l’Haÿ-les-Roses Maison Saint-Vincent 2023-05-14 was last modified: by Fête paroissiale à l’Haÿ-les-Roses Maison Saint-Vincent Maison Saint-Vincent 14 mai 2023 L'Haÿ-les-Roses Maison Saint-Vincent L'Haÿ-les-Roses

L'Haÿ-les-Roses Val-de-Marne