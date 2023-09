AFC Orléanais – Soirée de rentrée France vs Italie 06/10 Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) Orléans Catégories d’Évènement: Loiret

Orléans AFC Orléanais – Soirée de rentrée France vs Italie 06/10 Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) Orléans, 6 octobre 2023, Orléans. AFC Orléanais – Soirée de rentrée France vs Italie 06/10 Vendredi 6 octobre, 20h30 Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) Entrée libre Nous organisons le vendredi 6 octobre prochain une soirée de rentrée autour du match de rugby France vs Italie, ouverte à tous.

Informations pratiques (voir l’affiche jointe) :

– Quand : vendredi 6 octobre à 20h00

– Lieu : Maison Saint Vincent 51 boulevard Aristide Briand 45000 Orléans

– Entrée libre

– Buvette et restauration sur place : consommations à moitié prix pour les adhérents et leur famille Maison Saint Vincent (51 boulevard aristide briand 45000 Orléans) 51 boulevard aristide briand 45000 Orléans Orléans 45000 Loiret Centre-Val de Loire Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

